Составьте таблицу "Реформы Долгого парламента" , год,содержание реформы и значени?? реформы 7 класс. Помогите пожалуйста! Даю 30 баллов
История
Составьте таблицу "Реформы Долгого парламента" , год,содержание реформы и значени?? реформы 7 класс. Помогите пожалуйста! Даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1640 год. Содержание реформы: уничтожили королевские суды, преследовавшие инакомыслящих,запретили епископскую цензуру и полицию, принял закон по которому пала общин могла быть распущена только с её согласия, за парламентом закреплялось право устанавливать налоги, парламент должен был собираться не реже 1 раза в 3 года. Значение реформы:реформы долгого парламента были направлены против абсолютизма, власть короля ограничивалась законом и парламентом.
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