Длина брёвна 5м в одну минуту от бревна отпиливают по одному метру за сколько мину?? распилят всё бревно? Обведи правельнай ответ 1) 5 мин 2) 6 мин 3) 4 мин

Математика

Длина брёвна 5м в одну минуту от бревна отпиливают по одному метру за сколько мину?? распилят всё бревно? Обведи правельнай ответ 1) 5 мин 2) 6 мин 3) 4 мин

Автор: Гость