Длина брёвна 5м в одну минуту от бревна отпиливают по одному метру за сколько мину?? распилят всё бревно? Обведи правельнай ответ 1) 5 мин 2) 6 мин 3) 4 мин

Математика
Длина брёвна 5м в одну минуту от бревна отпиливают по одному метру за сколько мину?? распилят всё бревно? Обведи правельнай ответ 1) 5 мин 2) 6 мин 3) 4 мин
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно сделать 4 распила, значит 4 минуты.
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