Дано: S-10верст(1верста-1066,8м) T-30мин V-? Решение
Физика
Дано: S-10верст(1верста-1066,8м) T-30мин V-? Решение
Ответ(ы) на вопрос:
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Решение: СИ: v=S/t. 30м=1800 секунд v=1066,8/1800= =0,6м/с
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