В какой народной сказке есть девица красавица именно народной сказке и сравни ее ?? царевной. лебедь
Литература
В какой народной сказке есть девица красавица именно народной сказке и сравни ее ?? царевной. лебедь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василиса-Премудрая,Она была умной и красивой.имела зеркало которое могло найти любого.Царевна Лебедь имела такую же красивую внешность
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