Сочинение на тему каким бы я был менеджером . вообще не приходит в голову как написать помогите

Гость: Гость:

Если бы я стал менеджером в банке, то я бы: - привлекал клиентов за счет реламных буклетов - выполнял бизнес-план - проводил презентации на предприятиях - убеждал потенциальных вкладчиков на открытие вклада именно в нашем банке - рекламировал конкурентное преимущесво и выгоды при обслуживании клиентов - стремился к карьерному росту