Сочинение на тему каким бы я был менеджером . вообще не приходит в голову как написать помогите
Экономика
Сочинение на тему каким бы я был менеджером . вообще не приходит в голову как написать помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я стал менеджером в банке, то я бы: - привлекал клиентов за счет реламных буклетов - выполнял бизнес-план - проводил презентации на предприятиях - убеждал потенциальных вкладчиков на открытие вклада именно в нашем банке - рекламировал конкурентное преимущесво и выгоды при обслуживании клиентов - стремился к карьерному росту
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