Помогите срочно задание на фото люди умоляю

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4.y=-x^3 точка М(-4;64) чтобы сказать принадлежит или нет, нужно поставить значения х и у, т.е. 64= -(-4)^3 64=-(-64) 64=64 следовательно принадлежит 5. раскрываем скобки в степени, (n-1)*5=5n-5 при умножении степени складываются,значит 5n-5+13-n= 4n+8 смотрим ответ с этой степенью. 6.посмотри чего не хватает в правой у нас -15, чтобы в левой получить -15 нужно умножить на -0.3 дальше смотрим в правой части х^8, а в левой у нас х^5, не хватает х^3. значит ответ Б 7. выражение -27*р^3*х^5*у^2 раскладываем -3^3*р^3*х^2*х^3*у^2 первое слагаемое (-3*р*х)^3 * второе слагаемое (х*у)^2