Предположите почему одноклеточные организмы смогли сохраниться на Земле, при появлении на ней более высоко организованных животных и их многообразии?

Биология

Предположите почему одноклеточные организмы смогли сохраниться на Земле, при появлении на ней более высоко организованных животных и их многообразии?

Автор: Гость