Керекті қосымшаны жалғап,сөйлемдерді аяқтап жазыңдар помогите пожалуйста

Қазақ тiлi
Керекті қосымшаны жалғап,сөйлемдерді аяқтап жазыңдар помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Көк белдемшені тағып ал. Ұзын шалбарды қысқарту керек. Қара күртешенің қалтасы бар ма? Жеңіл жейделер жазға киюге жақсы екен. Шолақ шалбарға көйлек сәйкес келмейді. Қара комбинзонды ұнатпаймын. 
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