Керекті қосымшаны жалғап,сөйлемдерді аяқтап жазыңдар помогите пожалуйста
Қазақ тiлi
Керекті қосымшаны жалғап,сөйлемдерді аяқтап жазыңдар помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Көк белдемшені тағып ал. Ұзын шалбарды қысқарту керек. Қара күртешенің қалтасы бар ма? Жеңіл жейделер жазға киюге жақсы екен. Шолақ шалбарға көйлек сәйкес келмейді. Қара комбинзонды ұнатпаймын.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Предположите почему одноклеточные организмы смогли сохраниться на Земле, при появлении на ней более высоко организованных животных и их многообразии?
Математика