В киоске продавали тетради школьные по цене а р. за тетрадь,общие по цене с р. за те??радь. Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 общих?Запиши выражения, которые показывают, как можно решить эту задачу двумя способами

Математика
В киоске продавали тетради школьные по цене а р. за тетрадь,общие по цене с р. за те??радь. Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 общих?Запиши выражения, которые показывают, как можно решить эту задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение таково: 5а + 5с = общая сумма купленных тетрадей. Либо: 5(а+с) = общая сумма купленных тетрадей
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