В классе 23 ученика. На школьный праздник пришли мамы и папы. Мам было 20, пап – 10. Сколько ребят пришли вместе с мамой и папой?

Математика

В классе 23 ученика. На школьный праздник пришли мамы и папы. Мам было 20, пап – 10. Сколько ребят пришли вместе с мамой и папой?

Автор: Гость