В классе 26 человек из них 11 девочек Известно что у 17 человек светлые волосы Скольк?? может быть девочек со светлыми волосами ? Найди наименьшее возможное число
Математика
В классе 26 человек из них 11 девочек Известно что у 17 человек светлые волосы Скольк?? может быть девочек со светлыми волосами ? Найди наименьшее возможное число
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17-(26-11)=2 Ответ: 2
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