В классе 26 человек из них 11 девочек Известно что у 17 человек светлые волосы Скольк?? может быть девочек со светлыми волосами ? Найди наименьшее возможное число

Математика

В классе 26 человек из них 11 девочек Известно что у 17 человек светлые волосы Скольк?? может быть девочек со светлыми волосами ? Найди наименьшее возможное число

Автор: Гость