В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ее марок, то у всех начинающих коллекционеров марок станент поровну. Сколько марок собрал Коля
Математика
В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ее марок, то у всех начинающих коллекционеров марок станент поровну. Сколько марок собрал Коля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у Нины х марок, а у Коли у марок. Тогда у Нины марок стало x-(x/2-1), а у Коли - y+(x/2-1), после чего марок стало поровну: y+x/2-1=x-x/2+1 y=x-x/2+1-x/2+1 y=x-x+1+1=2 Ответ: у Коли было 2 марки.
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