В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ее марок, то у всех начинающих коллекционеров марок станент поровну. Сколько марок собрал Коля

Математика

В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ее марок, то у всех начинающих коллекционеров марок станент поровну. Сколько марок собрал Коля

Автор: Гость