В комнате на тумбочке стоят две полки с книгами . как ты думаешь, какое максимальное количество таких- же полок можно поставить сверху на эти полки?
Математика
В комнате на тумбочке стоят две полки с книгами . как ты думаешь, какое максимальное количество таких- же полок можно поставить сверху на эти полки?
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Гость:
Смотря сколько там осталось места
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