В комнате на тумбочке стоят две полки с книгами . как ты думаешь, какое максимальное количество таких- же полок можно поставить сверху на эти полки?

Математика

В комнате на тумбочке стоят две полки с книгами . как ты думаешь, какое максимальное количество таких- же полок можно поставить сверху на эти полки?

Автор: Гость