В коробке для яиц 2 ряда по 5 мест.Сколько было яиц у Лены,если она заполнила две такие коробки и у неё осталось ещё 3 яйца?
Математика
В коробке для яиц 2 ряда по 5 мест.Сколько было яиц у Лены,если она заполнила две такие коробки и у неё осталось ещё 3 яйца?
Ответ(ы):
Гость:
23 яйца. Решение написать?
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