В коробке для яиц 2 ряда по 5 мест.Сколько было яиц у Лены,если она заполнила две такие коробки и у неё осталось ещё 3 яйца?

Математика

В коробке для яиц 2 ряда по 5 мест.Сколько было яиц у Лены,если она заполнила две такие коробки и у неё осталось ещё 3 яйца?

Автор: Гость