Выбери слово которое может служить для проверки окончания в отсальных словах 1) ??а хлебе 2) на столе 3) на дереве 4) на печке

Русский язык
Выбери слово которое может служить для проверки окончания в отсальных словах 1) ??а хлебе 2) на столе 3) на дереве 4) на печке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На хлебе.От слова хлеб.
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