Выбери слово которое может служить для проверки окончания в отсальных словах 1) ??а хлебе 2) на столе 3) на дереве 4) на печке

Русский язык

Выбери слово которое может служить для проверки окончания в отсальных словах 1) ??а хлебе 2) на столе 3) на дереве 4) на печке

Автор: Гость