В коробке находятся белые черные и красные кубики всего 50 штук белых в 11 раз больш?? чем черных красных меньше белых но больше черных сколько красных кубиков находится в коробке

Гость: Гость:

Смотрим на задание, и понимаем, что раз красных в 11 раз меньше, чем белых, то кол-во белых сопоставимо с общим числом кубиков - 5050:11 = 4 целых и 6 в остатке Смотрим количество белых кубиков - не может быть дробным!4* 11 = 44 - белых кубика Остаток в 6 кубиков проверяем на начальные условия -4 красных, что в 11 раз меньше, чем белых - +4 красных < 2 черных - + Ответ - Красных кубиков - 4 шт.