В корзине лежат 16 шаров разного цвета сколько информации несет сообщение о том чт?? из корзины достали красный шар текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа и 100 символов каков информационный объем текста

Информатика
В корзине лежат 16 шаров разного цвета сколько информации несет сообщение о том чт?? из корзины достали красный шар текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа и 100 символов каков информационный объем текста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задача1запишем условие N=16 i=?решение N=2^i, 16=2^i, i=4 битазадача2запишем условие: N=64, K=100, I=?решение: из формулы мощности алфавита найдем вес 1 символа текста 64=2^i, i=6 бит  умножив эту величину на 100 мы получим информационный объем всего текстаI=100*6=600 бит              это и есть ответ

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