В корзине находится 5х кг яблок, а в ящике - х кг яблок. В корзине на 12 кг яблок больш??, чем в ящике. Сколько кг в ящике?

Математика
В корзине находится 5х кг яблок, а в ящике - х кг яблок. В корзине на 12 кг яблок больш??, чем в ящике. Сколько кг в ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-х=5х 12=5х+х 12=6х х=12:6 х=6кг (ящик) 2) 6•5= 30кг (корзина) Ответ: в ящике 6кг яблок, а в корзине 30кг яблок..
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