В корзине находится 5х кг яблок, а в ящике - х кг яблок. В корзине на 12 кг яблок больш??, чем в ящике. Сколько кг в ящике?

Математика

В корзине находится 5х кг яблок, а в ящике - х кг яблок. В корзине на 12 кг яблок больш??, чем в ящике. Сколько кг в ящике?

Автор: Гость