978:3 в столбик прашу

Математика
978:3 в столбик прашу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
978⊥3 96    326   18   18    0 ...............
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