В корзине осталось три яблока. Эти яблоки составляют 5 часть всех яблок,которые бы??и в корзине. Сколько яблок лежало в корзине?
Математика
В корзине осталось три яблока. Эти яблоки составляют 5 часть всех яблок,которые бы??и в корзине. Сколько яблок лежало в корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 яблок в корзине ..........
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