В корзине осталось три яблока. Эти яблоки составляют 5 часть всех яблок,которые бы??и в корзине. Сколько яблок лежало в корзине?

Математика

В корзине осталось три яблока. Эти яблоки составляют 5 часть всех яблок,которые бы??и в корзине. Сколько яблок лежало в корзине?

Автор: Гость