В магазине было 220 кг клубники продали 7/10 клубники Сколько килограмм клубники не продано
Математика
В магазине было 220 кг клубники продали 7/10 клубники Сколько килограмм клубники не продано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220:10=22 22*7=154 220-154=66 Ответ: 66 кг клубники не продано
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