10 вопросов по повести Л.Н.Толстой (в сокращении) с ответами очень надо
Литература
10 вопросов по повести Л.Н.Толстой (в сокращении) с ответами очень надо
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Вопросы к рассказу Л.Н.Толстого "После бала" 1) С какой целью Л. Н. Толстой обращается к прошлому? В отличие от Лермонтова («Песня про царя Ивана Васильевича...»), Гоголя («Тарас Бульба»), обращавшихся к прошлому в поисках героических характеров, Толстой в рассказе «После бала» восстанавливает прошлое, чтобы показать, что его ужасы живут в настоящем, лишь слегка видоизменившись, что прошлое с его социальным неравенством, жестокостью, несправедливостью незримо присутствует в дне сегодняшнем (время написания рассказа), что необходимо обновление жизни. В рассказе перекликаются две эпохи — та, которую изображает Толстой (40-е годы XIX века, эпоха Николая I), и та, которая присутствует незримо, в постановке социальных, философских проблем, вопросов морали (900-е годы). 2)Как построено произведение?В основе композиции — прием антитезы (бал и после бала), рассказ ведется от первого лица, в произведении два рассказчика: молодой человек, который знакомит читателя с Иваном Васильевичем, и сам Иван Васильевич, рассказчик и одновременно один из главных героев произведения. Перед нами, по сути, «рассказ в рассказе». Такая кольцевая композиция позволяет сблизить, а значит, и сопоставить две эпохи. 3)Расскажите о переживаниях и думах героя на балу и после бала.Для того чтобы рассказать о переживаниях и думах героя, можно пересказать весь рассказ. Но можно охарактеризовать их вкратце — путь от восторга и счастья к потрясению и ужасу занимает все повествование. Возможен и другой вариант: описание наших читательских наблюдений о том, как от очарования, которое охватило героя на балу, от ощущения полноты счастья вдруг человек движется к трагическому потрясению, которое возникает от сцены узаконенного убийства провинившегося солдата. Стоит вспомнить и то, что эти резко отличные картины развертываются на фоне музыки, которая очень точно сопровождает события, описываемые на страницах рассказа. 4)Какие краски преобладают в описании бала и в описании наказания татарина за побег?Рассказ распадается на две контрастные картины и каждая из них резко отличается своей тональностью, которая заметна и в музыкальном, и в живописном решении этих картин. Даже очень тщательно просмотрев первую радостную часть рассказа, мы увидим лишь белый, розовый и серебряный цвета — светлую, праздничную гамму. Жесткой, нехорошей музыке второй картины сопутствует черный цвет и «что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное», во что превратилась спина избиваемого человека. Итак, белое и розовое, черное и красное. Детали, которые сопутствуют этому изображению, лишь усиливают эмоциональное воздействие картин. 5)Как нарисован полковник на балу и после бала? Можно ли слова, сказанные полковником на балу — «надо все по закону», — соотнести с его поведением во время экзекуции?Образ полковника на балу и после бала — образ одного и того же человека, который всегда и во всем следует закону. В нем нет коварного желания что-то изобразить из себя, отступить от своих привычек. И тем сильнее потрясение героя — он видит, что в человеке нет фальши, что он всегда одинаков, и тем очевидней органичность его поведения на плацу во время наказания солдата. Полковник — натура цельная, но эта цельность включает в себя как свою органическую и существенную часть способность к жестокой расправе, жестокость по приказу устава. Раз это так, то что-то изменить и исправить в его судьбе и в его личности нельзя. 6)В чем вы видите критическую силу рассказа?Критическая сила рассказа в решительном изображении мрачных сторон жизни, в очевидном утверждении человеческого достоинства. Расширяя трагическую часть рассказа, автор не уменьшал размеров описания счастья героя на балу. Пропорции добра и зла в рассказе не нарушены. 7)В первоначальных редакциях рассказ имел следующие названия: «Дочь и отец», «А вы говорите». Почему, как вы думаете, писатель отдал предпочтение заглавию «После бала»?При выборе названия автор остановился на том заголовке, который подчеркивает важность трагической части повествования, которая произошла после бала. 8)Каким предстает в сцене бала полковник? Что в его внешности и поведении трогает и восхищает рассказчика? 9)Какое впечатление произвел этот рассказ на вас? Чем взволновал? Над чем заставил задуматься?10) Влияет ли настроение, с каким Иван Васильевич возвращается домой, на то, как он воспринимает сцену наказания солдата за побег?
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