10 вопросов по повести Л.Н.Толстой (в сокращении) с ответами очень надо

Гость: Гость:

Вопросы к рассказу Л.Н.Толстого "После бала" 1) С какой целью Л. Н. Толстой обращается к прошлому? В отличие от Лермонтова («Песня про царя Ивана Васильевича...»), Гоголя («Тарас Бульба»), обращавшихся к прошлому в поисках героических характеров, Толстой в рассказе «После бала» восстанавливает прошлое, чтобы показать, что его ужасы живут в настоящем, лишь слегка видоизменившись, что прошлое с его социальным неравенством, жестокостью, несправедливостью незримо присутствует в дне сегодняшнем (время написания рассказа), что необходимо обновление жизни. В рассказе перекликаются две эпохи — та, которую изображает Толстой (40-е годы XIX века, эпоха Николая I), и та, которая присутствует незримо, в постановке социальных, философских проблем, вопросов морали (900-е годы). 2)Как построено произведение?В основе композиции — прием антитезы (бал и после бала), рассказ ведется от первого лица, в произведении два рассказчика: молодой человек, который знакомит читателя с Иваном Васильевичем, и сам Иван Васильевич, рассказчик и одновременно один из главных героев произведения. Перед нами, по сути, «рассказ в рассказе». Такая кольцевая композиция позволяет сблизить, а значит, и сопоставить две эпохи. 3)Расскажите о переживаниях и думах героя на балу и после бала.Для того чтобы рассказать о пережива­ниях и думах героя, можно пересказать весь рассказ. Но можно охарактеризовать их вкратце — путь от восторга и счастья к потрясению и ужасу занимает все повест­вование. Возможен и другой вариант: описание наших читательских наблюде­ний о том, как от очарования, которое охва­тило героя на балу, от ощущения полноты счастья вдруг человек движется к траги­ческому потрясению, которое возникает от сцены узаконенного убийства прови­нившегося солдата. Стоит вспомнить и то, что эти резко отличные картины развер­тываются на фоне музыки, которая очень точно сопровождает события, описывае­мые на страницах рассказа. 4)Какие краски преобладают в описании бала и в описании наказания татарина за побег?Рассказ распадается на две контраст­ные картины и каждая из них резко отли­чается своей тональностью, которая за­метна и в музыкальном, и в живописном решении этих картин. Даже очень тща­тельно просмотрев первую радостную часть рассказа, мы увидим лишь белый, розовый и серебряный цвета — светлую, праздничную гамму. Жесткой, нехоро­шей музыке второй картины сопутствует черный цвет и «что-то такое пестрое, мок­рое, красное, неестественное», во что пре­вратилась спина избиваемого человека. Итак, белое и розовое, черное и красное. Детали, которые сопутствуют этому изо­бражению, лишь усиливают эмоциональ­ное воздействие картин. 5)Как нарисован полковник на балу и после бала? Можно ли слова, сказанные полковником на балу — «надо все по закону», — соотнести с его поведением во время экзекуции?Образ полковника на балу и после ба­ла — образ одного и того же человека, ко­торый всегда и во всем следует закону. В нем нет коварного желания что-то изо­бразить из себя, отступить от своих при­вычек. И тем сильнее потрясение героя — он видит, что в человеке нет фальши, что он всегда одинаков, и тем очевидней орга­ничность его поведения на плацу во время наказания солдата. Полковник — натура цельная, но эта цельность включает в себя как свою органическую и существенную часть способность к жестокой расправе, жестокость по приказу устава. Раз это так, то что-то изменить и исправить в его судьбе и в его личности нельзя. 6)В чем вы видите критическую силу рассказа?Критическая сила рассказа в решитель­ном изображении мрачных сторон жизни, в очевидном утверждении человеческого достоинства. Расширяя трагическую часть рассказа, автор не уменьшал размеров опи­сания счастья героя на балу. Пропорции добра и зла в рассказе не нарушены. 7)В первоначальных редакциях рассказ имел следующие названия: «Дочь и отец», «А вы гово­рите». Почему, как вы думаете, писатель отдал предпочтение заглавию «После бала»?При выборе названия автор остановил­ся на том заголовке, который подчеркива­ет важность трагической части повество­вания, которая произошла после бала. 8)Каким предстает в сцене бала полковник? Что в его внешности и поведении трогает и восхищает рассказчика? 9)Какое впечатление произвел этот рассказ на вас? Чем взволновал? Над чем заставил задуматься?10) Влияет ли настроение, с каким Иван Васильевич возвращается домой, на то, как он воспринимает сцену наказания солдата за побег?