Кто такие сапротрофы? Что они используют?
Биология
Кто такие сапротрофы? Что они используют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сапротрофы_ организмы питающиеся органическими веществами мертвых тел или экскриментами животных. Используют в качестве источников питания мертвые органическими. субстрты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине спортивных товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей. Сколькими способами можно купить в этом ма...
Математика
Математика