Кто такие сапротрофы? Что они используют?

Биология
Кто такие сапротрофы? Что они используют?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сапротрофы_ организмы питающиеся органическими веществами мертвых тел или экскриментами животных. Используют в качестве источников питания мертвые органическими. субстрты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
17 тридцать третих минус 5 двадцать вторых
Ответить
Математика
В магазине спортивных товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей. Сколькими способами можно купить в этом ма...
Ответить
Математика
Найдите площадь квадрата со стороной 2/5 см . Варианты 1)4/25см2, 2)2/25см2, 3)4/5см2, 4)1 3/5см2
Ответить
Математика
Помогите решить задачу Б
Ответить
Литература
10 вопросов по повести Л.Н.Толстой (в сокращении) с ответами очень надо
Ответить