В кружке рисования 8 девочек и мальчиков на 2 меньше Поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действиями

Математика

В кружке рисования 8 девочек и мальчиков на 2 меньше Поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действиями

Автор: Гость