В кружке рисования 8 девочек и мальчиков на 2 меньше Поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действиями
Математика
В кружке рисования 8 девочек и мальчиков на 2 меньше Поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько всего мальчиков и девочек?)
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