Определи массу кусочка сахара-рафинада если его объем 5 см3 Решите как задачу (дан??,найти,решение,ответ)
Физика
Определи массу кусочка сахара-рафинада если его объем 5 см3 Решите как задачу (дан??,найти,решение,ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V=5см³ плотность=1,6г/см³ найти:m решение:m/v=плотность m=плотность/v=1,6:5=0,32
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