Определи массу кусочка сахара-рафинада если его объем 5 см3 Решите как задачу (дан??,найти,решение,ответ)

Физика

Определи массу кусочка сахара-рафинада если его объем 5 см3 Решите как задачу (дан??,найти,решение,ответ)

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