162( а),164( б),165( а). Благодарность 20 баллов

Гость: Гость:

162(a) 1)72:(21+3)=3(ч.) - проплыл по течению. 2)72:(21-3)=4(ч.) - против течения. 3)4-3=1(ч.) Ответ: обратный путь занял на 1 час больше. 164(б) 1)24+1=25(км/ч) 2)25*4=100 км Ответ:100 км 165(a) 120 : 4=30км/ч скорость теплохода и реки одновременно 30 - 25= 5 км\ч скорость реки 120 :(25-5)= 6 ч - время если вверх по реке