В купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде если в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36?
Математика
В купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде если в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36?
Ответ(ы):
Гость:
324:2=162 -пассажиров в плацкартном вагоне 324:36=9 купейных вагонов 162:54=3 плацкартных вагонов 9+3=12 вагонов в поезде
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