В купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде если в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36?

Математика

В купейных вагонах поезда едут 324 пассажира это в два раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах сколько вагонов в поезде если в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36?

Автор: Гость