Первым киоске на 30 шариков больше чем во втором и на 10 шариков меньше чем в третьем сколько шариков в третьем киоске

Математика
Первым киоске на 30 шариков больше чем во втором и на 10 шариков меньше чем в третьем сколько шариков в третьем киоске
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите составить сачинение на листок по теме остап достойный сын тораса бульбы
Ответить
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч. В то же время навстречу им из зи...
Ответить
Русский язык
Разбор слов по составу загустеет, частица, пожарище, толкать, оглохнуть, выигрыш. Подскажите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Сделать 365 упражнение, пожалуйста
Ответить
География
Пожалуйста помогите!!! Мне нужен реферат на тему Народы и страны (южной америки) на завтра... Помогите прошуу..
Ответить