Первым киоске на 30 шариков больше чем во втором и на 10 шариков меньше чем в третьем сколько шариков в третьем киоске

Математика

Первым киоске на 30 шариков больше чем во втором и на 10 шариков меньше чем в третьем сколько шариков в третьем киоске

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