В магазин привезли 568 пар коньков для фигурного катания и хоккея. Коньков для хокк??я было на 98 пар больше, чем коньков для фигурного катания. Сколько пар коньков каждого вида привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 568 пар коньков для фигурного катания и хоккея. Коньков для хокк??я было на 98 пар больше, чем коньков для фигурного катания. Сколько пар коньков каждого вида привезли в магазин?

Автор: Гость