В магазин привезли 568 пар коньков для фигурного катания и хоккея. Коньков для хокк??я было на 98 пар больше, чем коньков для фигурного катания. Сколько пар коньков каждого вида привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 568 пар коньков для фигурного катания и хоккея. Коньков для хокк??я было на 98 пар больше, чем коньков для фигурного катания. Сколько пар коньков каждого вида привезли в магазин?
Ответ(ы):
Гость:
Х-коньки для фиг.катания х+98 - коньки для хоккея х+х+98=568 2х+98=568 2х=568-98 2х=470 х=470:2 х=235(коньки для фиг. катания) 235+98=333(коньки для хоккея)
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