В магазин привезли 9 рулонов белой ткани,по 50 м в каждом,и 120 м синей ткани.Сколько всего метров ткани привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 9 рулонов белой ткани,по 50 м в каждом,и 120 м синей ткани.Сколько всего метров ткани привезли в магазин?

Автор: Гость