В магазин привезли 9 рулонов белой ткани,по 50 м в каждом,и 120 м синей ткани.Сколько всего метров ткани привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 9 рулонов белой ткани,по 50 м в каждом,и 120 м синей ткани.Сколько всего метров ткани привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50 * 9 = 450(м) белой ткани привезли в магазин 2) 450 + 120 = 570 (м) Ответ: 570 м ткани всего привезли в магазин.
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