В магазин завезли 800 кг овощей:моркови,свеклы и картофеля.Моркови было 35%,свеклы-30% Остатка.Сколько было картофеля ?

Математика
В магазин завезли 800 кг овощей:моркови,свеклы и картофеля.Моркови было 35%,свеклы-30% Остатка.Сколько было картофеля ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-100% х-35%(ищем морковь) (35*800):100=280-моркови 800-280=520- остаток 520-100% х-30%(ищем свеклу) 30*520:100=156-свеклы 800-(280+156)=364-картофеля
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