В магазин завезли 800 кг овощей:моркови,свеклы и картофеля.Моркови было 35%,свеклы-30% Остатка.Сколько было картофеля ?

Математика

В магазин завезли 800 кг овощей:моркови,свеклы и картофеля.Моркови было 35%,свеклы-30% Остатка.Сколько было картофеля ?

Автор: Гость