Составить предложения на тему зима
Литература
Составить предложения на тему зима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила Зимнее утро Зимой можно кататься на коньках мое самое любимое время года это зима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите выбрать животное.Какое животное нужно вставить?Картина называется Ауыл чокпар(вечереет),автор Кастеев.
Химия
Выпишите в два столбика простые и сложные вещества цинк, хлорид цинка, кислород, о??сид железа, углекислый газ, уголь, азмаз
Английский язык