Составить предложения на тему зима

Литература
Составить предложения на тему зима
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила Зимнее утро Зимой можно кататься на коньках мое самое любимое время года это зима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нужно 3 пословицы с обращениями со словами дорогие друзья,сынок, ребята
Ответить
Другие предметы
Помогите выбрать животное.Какое животное нужно вставить?Картина называется Ауыл чокпар(вечереет),автор Кастеев.
Ответить
Химия
Выпишите в два столбика простые и сложные вещества цинк, хлорид цинка, кислород, о??сид железа, углекислый газ, уголь, азмаз
Ответить
Литература
Примеры 2 штуки из стихотворений опоясывающую рифму
Ответить
Английский язык
??????????????????????????????????????????
Ответить