Нужно 3 пословицы с обращениями со словами дорогие друзья,сынок, ребята
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Нужно 3 пословицы с обращениями со словами дорогие друзья,сынок, ребята
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДРУЗЬЯ НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ.БЕРЕТ ЯЗЫК ПОД СТАРОСТЬ — РЕБЯТАМ СКАЗКИ РАССКАЗЫВАТЬ. Конь познается при горе, а друг — при беде
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