Нужно 3 пословицы с обращениями со словами дорогие друзья,сынок, ребята

Русский язык
Нужно 3 пословицы с обращениями со словами дорогие друзья,сынок, ребята
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДРУЗЬЯ НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ.БЕРЕТ ЯЗЫК ПОД СТАРОСТЬ — РЕБЯТАМ СКАЗКИ РАССКАЗЫВАТЬ. Конь познается при горе, а друг — при беде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите выбрать животное.Какое животное нужно вставить?Картина называется Ауыл чокпар(вечереет),автор Кастеев.
Ответить
Химия
Выпишите в два столбика простые и сложные вещества цинк, хлорид цинка, кислород, о??сид железа, углекислый газ, уголь, азмаз
Ответить
Литература
Примеры 2 штуки из стихотворений опоясывающую рифму
Ответить
Английский язык
??????????????????????????????????????????
Ответить
Литература
хрестианская церковь в чем отличие от других церквей? плиз срочно! !!!!
Ответить