Определите формулу кристаллогидрата сульфата меди 2 если его молярная масса равн?? 250г/моль. высислите количество молей воды в кристаллогидрате

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Дано:m(CuSO₄*nH₂O) = 250 г/мольНайти:Формулу кристаллогидрата.Решение.M(CuSO₄) = 160 г/мольm(H₂O) = 250 г - 160 г = 90 гn(H₂O) = m(H₂O)/M(H₂O) = 90 г/18 г/моль = 5 мольСледовательно, формула кристаллогидрата сульфата меди СuSO₄*5H₂OДано:m(CuSO₄*nH₂O) = 250 г/мольНайти:Формулу кристаллогидрата.Решение.M(CuSO₄) = 160 г/мольm(H₂O) = 250 г - 160 г = 90 гn(H₂O) = m(H₂O)/M(H₂O) = 90 г/18 г/моль = 5 мольСледовательно, формула кристаллогидрата сульфата меди СuSO₄*5H₂O