Примеры 2 штуки из стихотворений опоясывающую рифму
Литература
Примеры 2 штуки из стихотворений опоясывающую рифму
Ответ(ы) на вопрос:
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ОПОЯСЫВАЮЩАЯ рифма - рифмуются первая и четвёртая, вторая и третья строки: Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой С протяжным отзывом долины. (Е. А. Баратынский) .
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