Примеры 2 штуки из стихотворений опоясывающую рифму

Литература
Примеры 2 штуки из стихотворений опоясывающую рифму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОПОЯСЫВАЮЩАЯ рифма - рифмуются первая и четвёртая, вторая и третья строки: Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой С протяжным отзывом долины. (Е. А. Баратынский) . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
??????????????????????????????????????????
Ответить
Литература
хрестианская церковь в чем отличие от других церквей? плиз срочно! !!!!
Ответить
Алгебра
Помогите,пожалуйста!ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО
Ответить
Беларуская мова
Выпішыце словы з прыстаўным гукам {в }: востраў, вуліца, волас, валун, восень, водны, воск, вулкан, воблака, завоблачны
Ответить
Химия
Определите формулу кристаллогидрата сульфата меди 2 если его молярная масса равн?? 250г/моль. высислите количество молей воды в кристаллогидрате
Ответить