Примеры 2 штуки из стихотворений опоясывающую рифму

Гость: Гость:

ОПОЯСЫВАЮЩАЯ рифма - рифмуются первая и четвёртая, вторая и третья строки: Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой С протяжным отзывом долины. (Е. А. Баратынский) .