В магазине завезли 320 копьютеров.для учреждений купили 1 8 компьютеров а для школы 5 7 оставшегося количества.сколько компьютеров купили для школы
Математика
В магазине завезли 320 копьютеров.для учреждений купили 1 8 компьютеров а для школы 5 7 оставшегося количества.сколько компьютеров купили для школы
Ответ(ы):
Гость:
320-18=302 потом 302-57 получишь ответ сколько количество для школы
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