В магазине завезли 320 копьютеров.для учреждений купили 1 8 компьютеров а для школы 5 7 оставшегося количества.сколько компьютеров купили для школы

Математика

В магазине завезли 320 копьютеров.для учреждений купили 1 8 компьютеров а для школы 5 7 оставшегося количества.сколько компьютеров купили для школы

Автор: Гость