В мастерской рабочие за 4 дня переплели 120 книг.за сколько дней они переплетут 480 книг работая с той же производительностью

Математика

В мастерской рабочие за 4 дня переплели 120 книг.за сколько дней они переплетут 480 книг работая с той же производительностью

Автор: Гость