В мастерской рабочие за 4 дня переплели 120 книг.за сколько дней они переплетут 480 книг работая с той же производительностью
Математика
В мастерской рабочие за 4 дня переплели 120 книг.за сколько дней они переплетут 480 книг работая с той же производительностью
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В столовой за 2 дня израсходрвали 70 кг.крупы.В 1 день изр.8 пакетов по 5 кг.Ск.пакетов изр. во 2 день
Математика
На плодоовощной базе было 300 т свёклы. В овощные магазины свёклу развозили три гру??овика. На первый погрузили 2 т 500 кг свёклы, на второй 3 т, а...
География
Какие из этих стран: Швеция,Финляндия,Белоруссия,Австралия, Дания. отвечают однов??еменно 3 условиям, , не являются членами СНГ, на входят в содруж...
Математика