В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, изготавливая одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков ,если ежедневно будут шить на 5 мешков больше.
Математика
В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, изготавливая одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков ,если ежедневно будут шить на 5 мешков больше.
Ответ(ы):
Гость:
120/6=20 в день 20+5=25 100/25=4 за 4 дня со шьют
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