В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, изготавливая одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков ,если ежедневно будут шить на 5 мешков больше.

Математика

В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, изготавливая одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков ,если ежедневно будут шить на 5 мешков больше.

Автор: Гость