В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по2шкурки, и столько же ??шанок израсходовав на каждую по 4шкурки. сколько всего шкурок израсходовано на пошив всех головных уборов.

Математика
В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по2шкурки, и столько же ??шанок израсходовав на каждую по 4шкурки. сколько всего шкурок израсходовано на пошив всех головных уборов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок две шкурки. 7*2=14+7*4=28 Итого:42
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