В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по2шкурки, и столько же ??шанок израсходовав на каждую по 4шкурки. сколько всего шкурок израсходовано на пошив всех головных уборов.

Математика

В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по2шкурки, и столько же ??шанок израсходовав на каждую по 4шкурки. сколько всего шкурок израсходовано на пошив всех головных уборов.

Автор: Гость