В мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников, израсходовав два рулона ткан??. В одном рулоне было 84 м ткани, а в другом - 60 м ткани. Сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона, если из ткани первого сш или на 4 кос...

Математика
В мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников, израсходовав два рулона ткан??. В одном рулоне было 84 м ткани, а в другом - 60 м ткани. Сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона, если из ткани первого сш или на 4 костюма больше, чем из. ткани второг ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рулон:60 2 рулон:64
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