В мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников, израсходовав два рулона ткан??. В одном рулоне было 84 м ткани, а в другом - 60 м ткани. Сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона, если из ткани первого сш или на 4 кос...

Математика

В мастерской сшили одинаковые костюмы для лыжников, израсходовав два рулона ткан??. В одном рулоне было 84 м ткани, а в другом - 60 м ткани. Сколько костюмов сшили из ткани каждого рулона, если из ткани первого сш или на 4 костюма больше, чем из. ткани второг ?

Автор: Гость