В мензурке налита вода. определите какое количество теплоты необходимо сообщить ??й для того, чтобы она нагрелась до 100°С

Физика

В мензурке налита вода. определите какое количество теплоты необходимо сообщить ??й для того, чтобы она нагрелась до 100°С

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