В мензурке налита вода. определите какое количество теплоты необходимо сообщить ??й для того, чтобы она нагрелась до 100°С
Физика
В мензурке налита вода. определите какое количество теплоты необходимо сообщить ??й для того, чтобы она нагрелась до 100°С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я етава даже незнаю пасвб прочерк √
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