В мешке 5 целых 1/2 килограмма семян травы. Все семена надо разложить в пакеты, по 250 ??рамм в каждой. Сколько потребуется пакетов?

Математика

В мешке 5 целых 1/2 килограмма семян травы. Все семена надо разложить в пакеты, по 250 ??рамм в каждой. Сколько потребуется пакетов?

Автор: Гость