В мешке 5 целых 1/2 килограмма семян травы. Все семена надо разложить в пакеты, по 250 ??рамм в каждой. Сколько потребуется пакетов?
Математика
В мешке 5 целых 1/2 килограмма семян травы. Все семена надо разложить в пакеты, по 250 ??рамм в каждой. Сколько потребуется пакетов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 целых 1/2 кг = 5500 кг семян травы. 1. 5500 : 250 = 22 (пакета) Ответ:22 пакета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши,дописывая окончания.в скобках докажи правильность выбора окончаний(падеж и склонение) ОБЪЯСНИ НАПИСАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ БУКВ. лес уже Сбросил лИ...
Математика
Помогите срочно нужно!!! --->У мальчика было 42 рубля, он потратил 1/4 этой суммы и 2/3 от того что потратил в первый раз. Сколько денег он потр...
Математика
Найди значения выражений. 912-702/6, 819/9-76+12. С помощью скобок получи новые выражения, и??еющие другие значения.
Математика