В молекулярном уравнении реакции взаимодействия натрия с серой общая сумма коэффициентов равна 1) 3 2) -4 3)-5 4)-6
Химия
В молекулярном уравнении реакции взаимодействия натрия с серой общая сумма коэффициентов равна 1) 3 2) -4 3)-5 4)-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + S = Na2S 2+1+1=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача С.А. Рачинского. Я провёл год в деревне, в Москве и в дорого- и притом в Москв?? в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз бо...
Математика
Помогите решить задачу: Для благоустройства игровой площадки привезли 4 поддона, ?? которых тротуарная плитка уложена в 10 слоёв по 5 плиток в шири...
Русский язык
Английский язык