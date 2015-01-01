в начале 2015 года в шкафу Артём настояла 33 книги, Некоторые из них он читал а некото??ые нет. 23 февраля он прочитал 4 книги А на 23 февраля ему подарили 3 книги которые он не читал. Вечером 23 февраля Артём заметил что тепер...

Математика

в начале 2015 года в шкафу Артём настояла 33 книги, Некоторые из них он читал а некото??ые нет. 23 февраля он прочитал 4 книги А на 23 февраля ему подарили 3 книги которые он не читал. Вечером 23 февраля Артём заметил что теперь прочитанных книг у него в два раза больше чем тех которые он не читал.Сколько прочитанных книг было у Артёма в шкафу в начале 2015 года? Запиши решение и ответ с пояснениями.

Автор: Гость