Дорогое золотое украшение(качественное или относительное)
Русский язык
Дорогое золотое украшение(качественное или относительное)
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Материал 1 класса Нужно найти а у прямоугольника Формула периметра : P=(a+b)*2 Мне известны P и b нужно найти а ПО ФОРМУЛЕ без икса и без...
Математика
У Ани в четырёх пакетах по 12 яблок. Она съела 3 яблока,а 14 яблок дала друзьям. Сколько яблок осталось в пакетах
Геометрия
Разность углов, прмлежащих к одной стороне параллелограмма равна 48градусам. Найд??те меньший угол параллелограмма в градусах.
Математика
Два друга, живущие в разных городах, решили встретиться. Один на скутере выехал из Рязани, а второй в это же время на автомобиле из Владимира. Расс...
Химия