Материал 1 класса Нужно найти а у прямоугольника Формула периметра : P=(a+b)*2 Мне известны P и b нужно найти а ПО ФОРМУЛЕ без икса и без уровнения даю за ответ 15б

Математика

Материал 1 класса Нужно найти а у прямоугольника Формула периметра : P=(a+b)*2 Мне известны P и b нужно найти а ПО ФОРМУЛЕ без икса и без уровнения даю за ответ 15б

Автор: Гость