Материал 1 класса Нужно найти а у прямоугольника Формула периметра : P=(a+b)*2 Мне известны P и b нужно найти а ПО ФОРМУЛЕ без икса и без уровнения даю за ответ 15б

Математика
Материал 1 класса Нужно найти а у прямоугольника Формула периметра : P=(a+b)*2 Мне известны P и b нужно найти а ПО ФОРМУЛЕ без икса и без уровнения даю за ответ 15б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала  Р:2  и получаем (а+b) затем из получившегося результата вычитаем b и остаётся  а
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