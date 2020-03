В текстовом файле хранятся данные о температуре каждого дня за некоторый год. -Вывести все данные. -Вывести среднюю температуру за последний месяц. -Определить сколько было самых жарких дней (т.е. с температурой, отличающейс...

Гость: Гость:

Uses crt; const month_length = 30; var f: text; max, i, k, s, n: integer; a: array[1..366] of integer; begin assign(f, 'file.txt'); //закоментировать если файл существует rewrite(f); randomize; for i := 1 to 365 do writeln(f, Random(100) - 50); close(f); reset(f); n := 0; while not eof(f) do begin n := n + 1; readln(f, a[n]); Write(a[n], ' '); if (a[n] > max) or (n = 1) then max := a[n]; end; close(f); Writeln; s := 0; k := 0; for i := 1 to n do begin if abs(a[i] - max) <= 3 then k := k + 1; if n - i <= month_length then s := s + a[i]; end; writeln('Last month average = ', s / month_length); writeln('Tops = ', k); end.