Выполни действия: а) 82а 6 м2+47 a 98 м2+3га= б) 2т 5ц 4 кг-18ц 36кг= в) 3м 6см 9мм•9= г) 10ч 44мин48сек:48= . Срочно!!!

Математика

Выполни действия: а) 82а 6 м2+47 a 98 м2+3га= б) 2т 5ц 4 кг-18ц 36кг= в) 3м 6см 9мм•9= г) 10ч 44мин48сек:48= . Срочно!!!

Автор: Гость