Выполни действия: а) 82а 6 м2+47 a 98 м2+3га= б) 2т 5ц 4 кг-18ц 36кг= в) 3м 6см 9мм•9= г) 10ч 44мин48сек:48= . Срочно!!!
Математика
Выполни действия: а) 82а 6 м2+47 a 98 м2+3га= б) 2т 5ц 4 кг-18ц 36кг= в) 3м 6см 9мм•9= г) 10ч 44мин48сек:48= . Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240 2)45 3)90 4)55 думаю правильно
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