ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА.Отрезок АМ бессиктриса треугольника ABC. Через точку M проведена прямая паралельная AC и пересекающая сторону AB в точки E. Доказать: что треугольник AME равнобедренный.

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Т.к. АМ- биссектриса, то угол ЕАМ = углу САМ угол САМ =углу ЕМА, как накрест лежащие углы Значит угол ЕАМ = углу САМ = углу ЕМА Получаем , что в треугольнике АМЕ два угла равны, значит треугольник АМЕ - равнобедренный с основание АМ.