ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА.Отрезок АМ бессиктриса треугольника ABC. Через точку M проведена прямая паралельная AC и пересекающая сторону AB в точки E. Доказать: что треугольник AME равнобедренный.

Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА.Отрезок АМ бессиктриса треугольника ABC. Через точку M проведена прямая паралельная AC и пересекающая сторону AB в точки E. Доказать: что треугольник AME равнобедренный.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. АМ-  биссектриса, то угол ЕАМ = углу САМ угол САМ =углу ЕМА, как накрест лежащие углы Значит  угол ЕАМ = углу САМ = углу ЕМА Получаем , что в треугольнике АМЕ два угла равны, значит треугольник АМЕ - равнобедренный с основание АМ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
. Употребите глагол в правильной форме. Active Voice: 1. This design bureau……….already……….a new model of a supersonic airplane. (to construct) 2....
Ответить
Математика
Вася прочитал 21 книгу а саша прочитал 7 книг На сколько больше книг прочитал Вася чем Саша во сколько раз больше прочитал Вася чем Саша пожа...
Ответить
Математика
2x=x+43,1 решите ураванение пж
Ответить
Русский язык
20 слов с проверяемой гласной
Ответить
Математика
У бабушки есть жёлтые и синие нитки ,всего 15 мотков .на сколько мотков жёлтых ниток больше,чем синих,если синих ниток 6 мотков? говорят что нужно ...
Ответить