Вася прочитал 21 книгу а саша прочитал 7 книг На сколько больше книг прочитал Вася чем Саша во сколько раз больше прочитал Вася чем Саша пожалуйста помагите
Математика
Вася прочитал 21 книгу а саша прочитал 7 книг На сколько больше книг прочитал Вася чем Саша во сколько раз больше прочитал Вася чем Саша пожалуйста помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 14 книг. в 3 раза. тебе все понятно
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