Вася прочитал 21 книгу а саша прочитал 7 книг На сколько больше книг прочитал Вася чем Саша во сколько раз больше прочитал Вася чем Саша пожалуйста помагите

Математика

Вася прочитал 21 книгу а саша прочитал 7 книг На сколько больше книг прочитал Вася чем Саша во сколько раз больше прочитал Вася чем Саша пожалуйста помагите

Автор: Гость